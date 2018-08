Pesta Porcină Africană se extinde în Ilfov Autoritațile au in evidența patru focare și au luat toate masurile posibile ca sa limiteze raspandirea virusului Saptamana trecuta a debutat cu un focar de Pesta Porcina Africana (PPA) – primul din județul Ilfov, descoperit la o stana de pe raza administrativa a comunei Tunari. Jurnalul de Ilfov a relatat pe larg masurile dispuse atunci de autoritați, dupa intalnirea din 19 august a Centrului Local de Combatere a Bolilor Ilfov, serviciile veterinare intervenind imediat in zona, izoland anexa respectiva și plasand-o sub supraveghere oficiala. S-a restricționat circulația persoanelor, animalelor,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

