- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, judetul Satu-Mare (la aproximativ 6 km de granita cu Ungaria si 10 km de granita cu Ucraina), a informat ANSVSA.

- "Decizia a fost luata din cauza inrautatirii situatiei epizootice cu privire la pesta porcina africana si a dovezilor privind extinderea epidemiei in Uniunea Europeana. In special, potrivit International Epizootic Bureau, un nou focar a fost inregistrat in randul porcilor mistreti din zona Satu Mare…

- Direcția Sanitar Veterniara și pentru Siguranța Alimentelor atrage atentia asupra riscului foarte ridicat de patrundere in județul Satu Mare a Pestei Porcine Africane atat din Ucraina cat și din Ungaria. Astfel, ca urmare a notificarii unui caz pozitiv la mistreți in 16 mai, in regiunea Szabolcs-Szatmar-Bereg…

- Principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria sunt aglomerate, miercuri, pe arterele dedicate iesirii din tara a camioanelor, formandu-se coloane lungi, care ajung pana la zece kilometri la Nadlac II, unde soferii asteapta peste cinci ore. Coloanele s-au format dupa ce Ungaria a interzis…

- Pesta porcina africana patrunde din Ucraina in Romania prin micul "trafic de alimente" facut de persoanele care achizitioneaza produse de porc din tara vecina si ajung ulterior in hrana animalelor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a instituit miercuri masuri speciale de protectie pe raza mai multor localitati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina africana, informeaza un...