Peskov: Kremlinul este „preocupat” de soarta soldatului rus condamnat în Ucraina Kremlinul este „preocupat” de situația soldatului rus Vadim Șișimarin și va cauta modalitați de a-i oferi asistența, a transmis, luni, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, citat de BBC. Șișimarin, in varsta de 21 de ani, este primul militar rus care a fost acuzat de crime de razboi in Ucraina. Luni, Șișimarin a […] The post Peskov: Kremlinul este „preocupat” de soarta soldatului rus condamnat in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

