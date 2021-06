Stiri pe aceeasi tema

- PSD sustine ca decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) aplicabila de la 1 iunie contine prevederi discriminatorii si cere eliminarea lor imediata, afirmand ca interzicerea participarii persoanelor nevaccinate anti-COVID la anumite evenimente, chiar daca acestea au fost testate…

- Florin Citu: PNRR contine reforme necesare pentru dezvoltarea tarii Florin Cîtu. Foto. gov.ro Planul National de Rezilienta si Redresare, care va fi finalizat în zilele urmatoare si trimis la Comisia Europeana pâna pe 31 mai, contine reforme necesare pentru…

- Statele Unite au inregistrat o premiera, dupa ce doua femei au stat in spatele președintelui american Joe Biden in cursul marelui sau discurs de politica generala din Congres, susținut miercuri seara: vicepresedinta Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver, anunța Agerpres. El a fost audiat miercuri in comisiile reunite de specialitate…

- Dupa ce premierul Florin Cîțu a acuzat Consiliul Economic și Social (CES) de „obstrucționare ciudata” pentru faptul ca nu a dat aviz pe proiectul de lege privind închiderea localurilor care nu respecta masurile anti-COVID (motivul fiind ca a fost trimis seara), astazi l-a primit.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea kurzarbeit, care prevede posibilitatea reducerii timpului de lucru pe durata pandemiei cu pana la 80%. In perioada starii de urgenta sau de alerta, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a criticat, marti, proiectul gazoductului Nord-Stream 2, între Rusia si Germania, cerând Berlinului sa opreasca lucrarile de constructie, informeaza publicatia Der Spiegel citata de Mediafax. Proiectul Nord Stream 2 „intra în…

- „Noutați de la Circul Globus, cunoscut și sub denumirea de Guvern al Romaniei: In urma unor analize științifice foarte serioase, s-a constatat ca virusul se manifesta cu cea mai mare violența intre orele 22:00 - 23:00. Așadar, de acum incolo, stingerea se va da la ora 10 seara.Florin Cițu afirma cu…