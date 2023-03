Pescadoare bulgărești prinse la braconat în Marea Neagră - FOTO&VIDEO „In data de 23.03.2023, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfașurat o acțiune comuna impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura din Romania și Bulgaria, pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol, ocazie cu care, au fost identificate pe Marea Neagra la aproximativ 100 km travers de stațiunea Mamaia, in zona economica exclusiva a Romaniei, trei pescadoare pavilion Bulgaria, fiind interceptate de catre nava MAI 0201 sub coordonarea serviciului SCOMAR al Garzii de Coasta.In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acestea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

