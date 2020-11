Stiri pe aceeasi tema

- Acelasi oficial, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, a precizat ca pretul convenit de UE „este mai aproape de 20 de dolari decit de 10 dolari” insa a refuzat sa ofere o cifra exacta, transmite jurnal.md. Comisia Europeana a anuntat ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un…

- Dupa ce laboratoarele Pfizer și BioNTech au anunțat ca vaccinul experimental anti-Covid pe care-l dezvolta este „eficient 90%”, directorul OMS a spus ca „nu trebuie sa punem toate ouale in același coș”. „Sa nu ne punem toate ouale in acelasi cos”, a spus secretarul general al OMS Tedros Ghebreyesus…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a aprobat un contract cu laboratoarele american Pfizer si german BioNTech in vederea achzitionarii a peste 300 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19, dintre care primele doze ar putea fi livrate pana la sfarsitul lui 2020, - cel de-al patrulea contract…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca miercuri va fi semnat contractul pentru 300 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID dezvoltat de Pfizer si BioNTech, transmite CNN. Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat ca vaccinul dezvoltat de Pfizer si BioNTech este…

- „Un vaccin sigur și eficient este cea mai buna șansa de a invinge coronavirusul și de a ne intoarce la viața noastra normala. In ultimele luni, Comisia Europeana a lucrat neobosit pentru a asigura doze de potențiale vaccinuri. Și maine autorizam un contract pentru pana la 300 de milioane de doze…

- Actiunile au crescut luni, la nivel global, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor potential are o eficacitate de peste 90% in prevenirea imbolnavirii de Covid-19, in cazul persoanelor care nu au fost infectate anterior cu noul coronavirus. Presedintele si directorul general al grupului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, luni, ca toți pacienții care ajung la unitațile de primire urgențe din spitale vor fi testați pentru COVID-19 cu ajutorul testelor antigen. Autoritațile romane au achiziționat 43.000 de teste antigen care vor fi folosite incepand de saptamana aceasta. „Departamentul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…