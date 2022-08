Personalul de la sol al companiei germane Lufthansa şi conducerea acesteia au ajuns la un acord de salarizare, după a treia rundă de negocieri Companiile aeriene din Europa se confrunta cu conflicte de munca in aceasta vara, deoarece redresarea rapida a turismului a dus la lipsuri de personal, in timp ce inflatia i-a determinat pe angajati sa ceara salarii mai mari. Litigiul salarial de la Lufthansa a dus la o greva saptamana trecuta, care a provocat anularea a peste 1.000 de zboruri. Transportatorul inca se confrunta cu incertitudine cu privire la posibile greve ale lucratorilor sai. Lufthansa urmeaza sa poarte discutii saptamana viitoare cu pilotii, care au votat deja in favoarea grevelor. Dupa doi ani in care pandemia globala de Covid-19… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

