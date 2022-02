Stiri pe aceeasi tema

- Personalul ambasadelor Slovaciei si Sloveniei din capitala ucraineana Kiev a fost evacuat sambata dimineata in Romania, a anuntat ministrul slovac al apararii, Jaroslav Nad, pe Twitter, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Australia și-a mutat personalul diplomatic ramas in Ucraina in Romania si Polonia, realteaza BBC News. Personalul Ambasadei Australiei in Ucraina a primit ordinul de a parasi aceasta tara, a anuntat ministrul australian de Externe, Marise Payne. Australia si-a mutat inițial ambasada la Liov, dupa…

- Sportiva din Romania nu a izbutit sa cucereasca niciun titlu in anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale de-a lungul stagiunii nu au facut altceva decat o prabușeasca pe Simona in ierarhia mondiala. Cu toate acestea, Halep a revenit in forța in noul sezon și a avut parte de prestații solide…

- Proteste ample au izbucnit marti în mai multe orase din Kazahstan dupa ce guvernul a ridicat plafonul preturilor gazului petrolier lichefiat (GPL) si costul acestei extrem de populare alternative la benzina a crescut, transmit agentiile Reuters si France Presse.La manifestatii au luat parte zeci…

- Publicatia Financial Times urmeaza exemplul revistei Time si il numeste pe Elon Musk, directorul executiv al Tesla Inc, „Personalitatea anului 2021”, in semn de apreciere pentru munca depusa la transformarea industriei vehiculelor electrice, relateaza Reuters .Tesla, liderul global al pietei vehiculelor…

- Curtea Constitutionala a Sloveniei a decis luni ca o masura de a impune vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 a angajatilor din sectorul public, daca acestia nu pot face dovada trecerii prin boala, nu este constitutionala, transmite Reuters. Guvernul sloven planuise sa impuna aceasta…

- Dr. Mihai Craiu sustine ca valul 5 al pandemiei nu va ocoli Romania. Ce este mai greu abia vine, avertizeaza specialistul care spune ca in lipsa unor masuri este vorba despre "cronica unei nenorociri anuntate". Mihai Craiu a comentat pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii situatia in care se gaseste…