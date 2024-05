Compania feroviara de stat din Slovenia a inaugurat o noua ruta de tren din Europa care permite vizitarea a trei țari europene intr-un singur weekend. Noua linie feroviara conecteaza Italia, Slovenia și Croația, fiind operata de compania feroviara de stat slovena. Aceasta urmeaza un traseu cu o istorie de 150 de ani, stabilit inițial in perioada Imperiului Austro-Ungar, conform Euronews.com. Trenul din Europa iși incepe calatoria din Trieste Trenul iși incepe calatoria din Trieste, situat in nord-estul Italiei, și traverseaza granița in Slovenia, unde oprește in patru stații: Sezana, Divaca, Pivka…