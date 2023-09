Stiri pe aceeasi tema

- PROIECT EPARHIAL…Aproximativ 300 de copii si tineri din municipiul Barlad au participat la tabara „Copilarie si credinta”, organizata de Episcopia Husilor, in parteneriat cu Asociatia „JoyCamps Romania”, Protopopiatul Barlad, parohiile din orasul Barlad si Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Toti tinerii…

- SURPRINZATOR… Vantul schimbarilor continua sa bata in Episcopia Hușilor! Dupa ce la Protopopiatul Huși s-a produs o surprinzatoare inlocuire intre vechiul protopop, Marius Antohi, și preotul Iulian Ștefan, paroh in parohia rurala Hurdugi, nou numit in funcție, iata ca nu “scapa” de primenire nici Protopopiatul…

- IMPREUNA… Municipiul Vaslui va fi sambata, 26 august, gazda ediției a V-a a Intalnirii Tinerilor Ortodocși din Eparhia Hușilor, eveniment care se desfașoara cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Ignatie, anunța Episcopia Hușilor, cea care alaturi de Asociația Tinerilor Ortodocși Vaslui, organizeaza…

- RUGACIUNI… De astazi incepe postul Adormirii Maicii Domnului, sarbatoare mult prețuita de creștinii ortodocși și cinstita an de an pe data de 15 august, iar Episcopia Hușilor a anunțat ca, in fiecare seara de post, in bisericile și manastirile locului, va fi savarșita slujba Paraclisul Maicii Domnului.…

- OCROTIȚI…Proiectul eparhial de tabere rurale misionare „Copilarie și credința” continua sa se deruleze in Eparhia Hușilor. In perioada 08-23 iulie 2023 au fost organizate patru tabere, la care au participat peste 520 de copii, dupa cum se arata intr-un comunicat prezentat de Biroul de Presa al Episcopiei…

- REUNIRE… Fiorentina a inceput pregatirile pentru urmatorul sezon din Serie A, iar la reunire a fost prezent și vasluianul Louis Munteanu. El va pleca in cantonament cu clubul viola, iar la final antrenorul Vincenzo Italiano se va decide daca il va opri sau nu in lotul primei echipe. Vasluianul Louis…

- EVENIMENT… Cu prilejul zilei de 7 iulie, de ziua Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, in Episcopia Hușilor au loc o serie de evenimente, care sa aduca cinstire celei care ocrotește Catedrala Episcopala, inca din 1787. Programul de slujba cu ocazia hramului va incepe de joi, 6 iulie, ora 17,00, cu Vecernia…

- LA MARE CAUTARE… Vasluianul Louis Munteanu (21 de ani) și-a incheiat perioada de imprumut la Farul Constanța, iar presa italiana anunța ca atacantul este așteptat sa participe la reunirea lotului celor de la Fiorentina. Italienii de la Viola News au anunțat ca Louis Munteanu prezinta interes pentru…