- Presedintele CNAS, Valeria Herdea, a declarat luni ca Romania s-ar putea confrunta cu un deficit de personal medical, in conditiile in care, in prezent, jumatate dintre cei care lucreaza in Sanatate fac parte dintr-o generatie care in 4 - 6 ani va iesi la pensie, conform Agerpres. „Vor ramane jumatate…

- ”Am incredere in justitie. Am avut mereu. In 2019, cu sase luni inainte de alegerile programate din 2020, am fost facut inculpat de catre procurorul sef al unei unitati de parchet. Patru ani de zile acesta a fost subiectul tuturor. Iliuta va fi arestat. In 20 noiembrie 2023, am fost achitat in prima…

- Cota de contribuție de asigurari sociale de sanatate este de 10% și se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajați, cele care realizeaza venituri pentru care exista obligația plații contribuției de asigurari sociale de sanatate, precum si de catre cele care nu realizeaza venituri…

- Presedintele CNAS, Valeria Herdea, a declarat ca in Romania sunt peste 200.000 de pacienti oncologici, ceea ce este “dramatic pentru starea de sanatate a unei populatii”, potrivit Agerpres. “Din pacate, avem 207.722 de pacienti cu cancer si tot din pacate avem 2.700 de copii si vorbesc de copii minori…

- Cat timp il mai ține PSD-ul in brațe pe președintele Federației Romane de Handbal, Constantin Din, ramane de vazut, in condițiile in care a adus federația intr-o situație inimaginabila, din cauza deciziilor totalitare pe care a vrut sa le impuna ilegal. Apropiații sai incep sa se dezica de el, iar Agenția…

- Valeria Herdea, presedinta a Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie si vicepresedinta a Colegiului Medicilor din Romania, a fost numita de premierul Marcel Ciolacu presedinta a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).