Permis polonez fals descoperit la un basarabean, la Sculeni In baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra mijlocului de transport si persoanei, ocazie cu care politistii de frontiera au descoperit, in portofelul barbatului, un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Polonia, cu datele de identificare si fotografia barbatului. Cu ocazia verificarilor specifice efectuate, politistii de frontiera au stabilit ca documentul in cauza nu indeplineste conditiile de forma si fond a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

