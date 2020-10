Permis anulat după o tamponare uşoară "Politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Letcani efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 26 octombrie, un barbat de 53 de ani, din comuna Letcani, ar fi condus un autoturism, pe raza comunei Letcani, fiind sub influenta alcoolului, si ar fi acrosat un (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

