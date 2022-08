Peripeții la aeroport: A încercat să se îmbarce cu 17 animale sălbatice în bagaje Un indian a fost arestat pe Aeroportul international din Bangkok cand era pe cale de a se imbarca intr-o cursa cu 17 animale vii in bagaje, au precizat miercuri agenti thailandezi din domeniul protectiei faunei, potrivit AFP, scrie Agerpres . Regatul Thailandei este un centru cunoscut pentru traficul de specii salbatice, in special spre destinatii ale unor piete importante precum Vietnam sau China, unde sunt utilizate in medicina traditionala. Serviciul pentru protectia faunei si al florei a descoperit marti seara opt maimute marmoset, un fenec, un raton, trei iguane, doi varani si doi pitoni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

