Perioada în care proprietarii de păduri cu restricţii de exploatare pot primi compensaţii financiare va fi prelungită cu doi ani Proiectul de act normativ vizeaza compensatiile reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza, din cauza functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice, care determina restrictii in recoltarea de masa lemnoasa, precizeaza ministerul. „Ma bucur ca primul act normativ pe care il semnez, in calitate de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, este unul menit sa ii sprijine pe proprietarii de paduri care, din cauza regimului de protectie stricta, nu pot exploata aceste resurse. Este normal, atunci cand vorbim despre restrictii, masuri de conservare si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

