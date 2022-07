Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care completeaza art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ propune inlocuirea obligatiei privind arhivarea documentelor financiar-contabile timp de 50 de ani, cu o perioada de arhivare de…

- „Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligatia legala de a depune declaratia privind obligatiile de plata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, act normativ ce are ca obiect modificarea acestei legi in sensul introducerii unei prevederi referitoare la comunicarea hotararilor judecatoresti, din oficiu, prin posta electronica,…

- Documentele financiar-contabile nu vor mai arhivate pentru 50 de ani, așa cum este in prezent, ci doar 5 ani, prevede un proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Proiectul modifica Legea contabilitatii. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit careia cuantumul alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Mihaelei Ciochina, pentru un mandat de 9 ani. Anunțul a fost facut de Administratia Prezidentiala. Mandatul Mihaelei Ciochina, pana acum consilier prezidențial – Departamentul Constituțional…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind eliberarea din funcția de judecator la Curtea de Apel București a Cameliei Bogdan, ca urmare a aplicarii sancțiunii disciplinare constand in „excluderea din magistratura”. Anunțul privind semnarea decretului a fost facut de Administrația Prezidențiala,…