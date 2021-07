Barurile unde muzica este data la maxim pot fi destul de nocive in aceasta perioada a anului. Razvan Cherecheș, profesor in Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, specialist in politici de sanatate publica, a explicat ca din cauza ca nu ne putem auzi, din cauza muzicii, suntem nevoiți sa strigam unul la altul. Asta inseamna o transmitere mai mare a virusului COVID! ”Țineți minte inainte de pandemie localurile in care muzica era prea tare și era nevoie sa strigi ca sa te ințelegi cu cei din jur? Știind ce știm despre transmiterea virusurilor respiratorii, cel mai probabil ca și dupa finalizarea…