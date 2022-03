Stiri pe aceeasi tema

- Directia Hidrografica Maritima DHM a emis astazi un aviz referitor la existenta pericolului de mine in zona de nord vest a Marii Negre. Avand in vedere acest aviz, reprezentantii Fortelor Navale Romane fac cateva precizari.Conform unui comunicat al Fortelor Navale Romane, Directia Hidrografica Maritima…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca Romania trebuie sa iși intareasca securitatea si sa iși modernizeze fortele armate, pericolul fiind foarte aproape de granitele țarii. ”Trebuie sa continuam sa ne intarim securitatea si sa ne modernizam fortele armate. Este responsabilitate…

- Nava comerciala „Spiritul Mileniului”, aflata sub pavilionul Republicii Moldova, a fost lovita, vineri, de armata rusa, in Marea Neagra. Potrivit Agenției Navale a Republicii Moldova, tot echipajul e format din marinari ruși. „Nava MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (nava de tip Chemical Tanker) a fost…

- Ministerul Apararii a facut, joi, precizari cu privire la o serie de interdictii de navigatie impuse de Federatia Rusa pentru navele comerciale care se indreapta catre porturile ucrainene. MApN a precizat ca o nava militara rusa care se afla in apele internationale ale Marii Negre, in afara Zonei Economice…

- Partidul AUR organizeaza, joi, un protest in fața Ambasadei Federației Ruse la București, pentru a condamna invazia militara in Ucraina. „Condamnam invazia militara a Rusiei in Ucraina. Suntem ingrijorați de soarta etnicilor romani de acolo și de amenințarile repetate asupra teritoriului Romaniei. AUR…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca nu sunt inca semne ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce „in mod real”, dupa ce Rusia a anunțat ca retrage o parte din militarii de la granița cu Ucraina. Aurescu a facut aceasta declarație la audierea…

- Cei doi frati din judetul Neamt, de 7 si 8 ani, care au cazut in apa raului Bistrita dupa ce s-a rupt gheata, au murit la spital. Medicii au incercat ore in sir sa-i resusciteze. Cei doi copii, unul de 7 ani si unul de 8 ani, din Neamț frati, se jucau pe gheata, cand […] The post Cei doi copii de 7…