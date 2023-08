Stiri pe aceeasi tema

- Langa un tablou care infațișeaza dinastia feudala a Brancovenilor, este prezentat și primarul din Caracal, alaturi de fiii sai și soția sa. Primarul din Caracal a fost pictat alaturi de Neagoe Basarab și Constantin Brancoveanu. In tablou respectiv, acesta ocupa locul unchiului lui Brancoveanu, conform…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a dezvaluit ca in timpul intervenției de la Crevedia a fost greu sa țina civilii departe de casele lor, iar oamenii se tot adunau in zona, sa vada dezastrul provocat de explozie. „Doua aspecte aici. Eu cand am ajuns acolo am insistat rapid pe ele, pentru ca intervenția deja era…

- Pericolul nu a trecut la Crevedia! Sunt scurgeri de gaze, marti dimineata, la una dintre cisterne, anunța Antena3 CNN.Cel mai probabil, este vorba despre acea cisterna pe care pompierii incearca de sambata sa o țina in siguranța. Perimetrul de siguranța de acolo, de la Crevedia, a fost extins…

- Un barbat care locuia la 70 de metri de fosta stație GPL din Crevedia, unde au avut loc exploziile devastatoare de sambata seara, spune ca din casa lui nu a mai ramas nimic. A plecat imediat dupa prima explozie, impreuna cu familia, doar cu hainele de pe el.

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, fiind facute cercetari in rem pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru.UPDATE: Exploziile de la Crevedia:…

- Caz incredibil la Cisnadie, in județul Sibiu, unde un camion incarcat, care cantarea aproximativ 30 de tone, s-a scufundat in asfalt in parcarea pietei din oraș. Primarul Gheorghe Huja spune ca incidentul s-a produs, deoarece a cedat una din traversele de beton ale asfaltului. „In zona respectiva este…

- Deși inclusiv Ministerul Sanatații a numit situația „inacceptabila”, primarul Constantin Sava acuza ca medicii nu vin la Urziceni, ci prefera Bucureștiul apunand ca deși nu face „separare intre romi și romani” dar sugerand ca medicii nu vin sa se angajeze in spital și din cauza problemelor pe care le…

- Noi ploi torențiale sunt prognozate in București, duminica dupa-amiaza, conform meteorologilor. In Capitala, incepand din orele dupa-amiezii vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, potrivit prognozei meteo speciale emise de…