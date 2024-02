Mai multe clipuri deepfake care au in prim plan politicieni s-au viralizat in ultimele luni pe internet. La fel s-a intamplat și cu un video in care Kalus Iohannis, Marcel Ciolacu și Liviu Dragnea au fost transoformați de inteligența artificiala in lautari. Astfel de videoclipuri, care la inceput par amuzante, pot afecta insa imaginea politicienilor chiar inainte de alegeri. E avertismentul facut de Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii, la emisiunea "In fața ta".