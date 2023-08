Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Constanta intervin, luni, dupa o explozie in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. Posibil sa fie vorba despre o mina marina, evenimentul fiind cercetat. ISU Constanta anunta ca nu exista victime. Fortele Navale Romane cerceteaza zona, dupa ce s-a semnalat faptul ca…

- 21 de turiști cazați intr-o pensiune din Costinești au ajuns la spital. Printre ei se afla șase copii. Toți prezinta semne de indigestie. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea, Ana-Maria Stoica, a declarat la Digi24 ca situația a fost semnalata prin apel la 112…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit o mina aflata in deriva pe Marea Neagra, in urma unei informatii primite de la o nava comerciala, la sapte mile marine est de localitatea Sulina, mina marina retragandu-se in apele teritoriale ale Ucrainei.Potrivit unui comunicat…