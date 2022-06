Stiri pe aceeasi tema

- Populatia din Suceava si toate unitatile medicale din judet au fost atentionate, miercuri dupa-amiaza, ca in probe de apa din Republica Moldova a fost depistata bacteria care provoaca holera. Directia de Sanatate Publica Suceava a sporit atentia la triajul epidemiologic din taberele de refugiati si…

- Este alerta de holera in județul Suceava, dupa ce in Republica Moldova a fost depistat microbul in probele de apa recoltate din Nistru. Populația este sfatuita sa evite scaldatul și sa bea apa din surse sigure, scrie realitatea.net. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a transmis, miercuri dupa-amiaza,…

- Suceava - probe de apa din Rep. Moldova cu bacteria care provoaca holera Un spital de campanie din timpul Marelui Razboi. Credit: https://evenimentulistoric.ro/cea-mai-grava-epidemie-din-istorie-a-ucis-mai-multi-oameni-decat-cele-doua-razboaie-mondiale-la-un-loc.html Populația…

