- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o atentionare cod portocaliu de inundații pentru rauri din șase județe. Atentionarea intra in vigoare seara si este valabila pana miercuri la ora 16:00. Alte rauri sunt sub avertizare cod galben. Hidrologii anunța scurgeri…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii si depasiri ale Cotelor de aparare, valabila in intervalul 21 august, ora 12:00 23 august, ora 24:00, in 20 bazine hidrografice de pe raza a 19 judete.Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA , in intervalul mentionat…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza cursuri de apa de pe raza a 12 judete. Conform prognozei de specialitate, pe parcursul acestei zile, pana la ora 00:00, se pot produce viituri rapide, cu posibile efecte…

- Pe langa avertizarile de la meteorologi, actualizate duminica, 31 iulie, prin intermediul carora se anunțau zonele in care se vor semnala manifestari de vreme instabila, cu averse torențiale, in unele județe mai insemnate cantitativ – DETALII AICI, au venit și informații de la hidrologi. Specialiștii…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a instituit cod galben de inundații pe mai multe rauri din 29 județe. Avertizarea este valabila incepand de sambata ora 14:00 pana duminica la ora 16:00. Alerta vine care urmare a codurilor roșu și portocaliu de instabilitate atmosferica valabil…

- Astazi, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de viituri, care intra in vigoare de maine dimineata, in cinci bazine hidrografice. Dupa ce Romania a avut, in ultima perioada, numeroase atenționari de canicula, iata ca acum lucrurile se schimba.

- Debutul verii in Romania este unul capricios. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA a emis, vineri, 10 iunie o avertizare Cod galben de inundatii si viituri, valabila pana duminica la miezul noptii 18 bazine hidrografice si pe raurile din Dobrogea.In intervalul 10 iunie, ora…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, 2 iunie, un COD GALBEN de inundații pentru raurile din județul Cluj. Atenționarea a intrat in vigoare la ora 15:35 și este valabila pana la ora 24:00. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor…