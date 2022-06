Stiri pe aceeasi tema

- Este pericol de inundatii pe rauri din aproape toata tara. Hidrologii au emis o avertizare cod galben valabila pana maine la miezul noptii, in special dupa amiaza si seara sunt posibile scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, precum si viituri rapide pe unele rauri mici din judetele Brasov,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza duminica, 5 iunie, ca pe tronsonul kilometric 145 ndash; 155 al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta sunt semnalate conditii de ploaie torentiala, existand riscul de acvaplanare. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa ruleze…

- Publicatia Ukrainian Shipping Magazine acuza autoritatile din Romania ca pun in pericol exporturile pe cale maritima ale Ucrainei pentru ca nu vor sa ia in considerare propunerile partii ucrainene. S-a format o aglomeratie de aproximativ 90 de nave in apropierea canalului maritim Sulina. Partea romana…

- Te-ai intrebat vreodata daca visele iți transmit anumite semne? Ei bine, specialistul Lidia Fecioru a dezvaluit ce se afla in spatele simbolisticii acestor reverii. Universul ne transmite anumite semnale, iar mulți dintre noi alegem sa le trecem cu vederea. Despre ce ar fi vorba. Lidia Fecioru, salvata…

- Aglomeratie fara precedent, in aceasta perioada, in Portul Constanta. Situatia a aparut dupa ce porturile din Ucraina s au inchis din cauza conflictului cu Rusia. Anumite terminale sunt mai aglomerate, la containere si la cereale. Pe lista de sosiri se afla 9 nave, dintre care doua sosesc pentru descarcare,…

- De asemenea, este aglomeratie pe raza statiunii Busteni, pe ambele sensuri de deplasare.Potrivit Infotrafic, pentru DN 1 Bucuresti - Ploiesti - Brasov pot fi folosite urmatoarele rute alternative:- Bucuresti - Autostrada A3 - Ploiesti - Cheia - DN 1A Brasov;- Bucuresti - A1 - Pitesti - Campulung - DN…

- Traficul rutier pe DN 1 Ploiesti-Brasov se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, formandu-se coloane de masini in mai multe puncte pe sensul de urcare catre munte, potrivit Agerpres.Potrivit Centrului Infotrafic, s-au format coloane de autovehicule intre Nistoresti si Comarnic, precum si in…

- Aglomerație pe Valea Prahovei pe sensul catre Brașov. Se circula in coloana intre Nistorești și Comarnic și in stațiunea Bușteni, insa valori mari de trafic sunt așteptate in orele urmatoare și in celelalte zone.