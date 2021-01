Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de romani care a cucerit sambata cel mai inalt vulcan din lume, Ojos del Salado (6.893 m), s-a confruntat cu o vreme severa, cu ninsoare si viscol, fenomene meteo atipice pentru aceasta perioada a anului in zona in care se afla varful, se arata intr-un mesaj transmis luni de alpinistul Adrian…

- Alpinistul Adrian Ahritculesei, de 36 ani, din municipiul Petrosani, a reusit sa cucereasca cel mai inalt vulcan din lume, Ojos del Salado (6.893 m), situat in Muntii Anzi, la granita dintre Argentina si Chile, informeaza Agerpres.

- Bacauanul Radu Turta a reusit sa cucereasca cel mai inalt vulcan activ din lume, Ojos del Salado, situat in Muntii Anzi, la granita dintre Argentina si Chile, intr-o expediție condusa de Ovidiu Popescu, din Rasnov, ghid montan pentru alpinism si escalada. Impreuna cu cei doi a mai participat și alpinistul…

- Bacauanul Radu Turta a reușit sa atinga sambata, 23 ianuarie 2021, varful Ojos del Salado (6893 m), cel mai inalt vulcan din lume, ce face parte din lanțul muntos al Anzilor, la granița dintre Argentina și Chile. Din expediție au mai facut parte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ​Italianca Tamara Lunger si romanul Alex Gavan se pregatesc sa urce pe al doilea cel mai inalt varf de pe planeta, care nu a fost cucerit niciodata in sezonul de iarna. Varful se numește K2 și are 8.611 metri. Cel mai inalt punct atins pe K2 in timpul iernii a fost de 7.650 de metri.... View Article

- Muntele Etna, din Italia, a facut un spectacol inedit in noaptea de duminica spre luni. Cel mai inalt și activ vulcan din Europa a erupt, iar imaginile spectaculoase au fost surprinse exact la timp.

- Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a transmis o scrisoare deschisa „sistemului medical romanesc”. Patrascu ii cheama pe toti cei care lucreaza in sistemul medical sa „fie ca un zid de netrecut in fata unui tsunami”.