Polițiștii au descins la OPT domicilii in județul Bihor. Trei bihoreni au fost aduși la audieri la IPJ BN. Aceștia ar fi furat un seif cu bani de la o firma din Bistrița. Polițiștii bistrițeni și bihoreni au descins azi la OPT domicilii in județul Bihor. Acțiunea a avut loc in cadrul unui dosar penal de furt calificat. Mai exact, din sediul unei firme din Bistrița a fost furat un seif cu bani. Trei persoane au fost aduse la audieri și reținute pentru 24 de ore. Comunicatul IPJ La data de 14 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud, impreuna cu polițiști ai Biroului…