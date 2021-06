Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii efectueaza, miercuri, 14 perchezitii, la Universitatea Titu Maiorescu si la mai multe adrese din Bucuresti si Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, se ridica documente și de la Primaria Capitalei, Primaria Sectorului 4 și Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Ancheta…

- Politistii si procurorii din Capitala efectueaza 14 perchezitii, miercuri dimineata, la Universitatea Titu Maiorescu si la mai multe domicilii din Bucuresti si Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, se ridica documente și de la Primaria Capitalei, Primaria Sectorului 4 și Oficiul de Cadastru si Publicitate…

- Percheziții, joi dimineața, in județul Buzau, intr-un dosar care vizeaza și o clinica de infrumusețare din Capitala. Verificari au loc in 8 locații din județ, una fiind la hanul din localitatea Ulmeni. Descinderile sunt efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, care…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, fac joi 17 perchezitii la persoane banuite de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societati de asigurare, pentru a obtine despagubiri. „La data…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. La data de 3 iunie…

- Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. ”Astazi, 15.04.2021 Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa…

- Politistii si procurorii efectueaza, luni, perchezitii in Capitala si in alte sase judete la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane…