Sunt percheziții de amploare, in București, la un fost membru PMP, intr-un dosar de inșelaciune cu criptomonede. Un barbat din București a convins o femeie sa ii dea 85.000 de euro, „menținand-o in eroare prin prezentarea de contracte sau facturi fictive”, conform Poliției Capitalei. Conform surselor judiciare, barbatul in cauza ar fi Richard Radu, fost consilier general in Primaria Capitalei din partea PNL. Ulterior, Richard Radu a trecut UNPR și ulterior la PMP (prin fuziunea cu UNPR), acolo unde a candidat pentru un mandat de senator. Fostul politician a pacalit o femeie ca iși va lansa propria…