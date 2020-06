Percheziții la traficanți de minori: Racolau fete din zona rurală și le obligau să se prostitueze în toată țara Polițiștii din Suceava, impreuna cu procurorii DIICOT, fac, miercuri dimineața, noua percheziții la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, anunța Poliția Romana. Miercuri, polițiștii efectueaza noua percheziții domiciliare, in județul Constanța, la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic […] Articolul Percheziții la traficanți de minori: Racolau fete din zona rurala și le obligau sa se prostitueze in toata țara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

