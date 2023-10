Percheziții la preot, primărie și o firmă: construcția unor troițe, anchetată de polițiștii din Giurgiu Polițiștii din Giurgiu au descins luni dimineața la primaria comunei Stanești (Giurgiu), la domiciliul preotului din localitate și la sediul unei firme, intr-un caz legat de construcția unor troițe, potrivit Romania TV. Oamenii legii au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliara, principalele acuzații fiind de abuz in serviciu și fals in inscrisuri. Poliția verifica modul in care primaria a construit o serie de troițe. Crucile amplasate in comuna ar fi costat 60.000 de lei și deși ar fi fost realizate cu angajați ai primariei, banii s-ar fi dus catre o firma. Un numar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

