Percheziții la o femeie care a făcut operații de chirurgie plastică, fără să fie medic Polițiștii Capitalei au facut miercuri o percheziție domiciliara la locuința unei femei cercetata pentru exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați și inșelaciune. Aceasta, fara sa dețina o calificare in medicina, a facut intervenții de chirurgie plastica. Polițiștii au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara și un mandat de aducere, in municipiul […] Articolul Percheziții la o femeie care a facut operații de chirurgie plastica, fara sa fie medic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

