- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, vineri, pe fostul prefect al judetului Ilfov Mihai Sandu Nita, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. In același dosar au mai fost trimiși in judecata și alți angajati ai institutiei. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei…

- Soțul Dianei Șosoaca, Dumitru Silvestru Șoșoaca, a fost chemat la audieri intr-un dosar de ultraj, dupa ce ar fi agresat, vineri seara, un reporter italian de la RAI 1 și apoi și pe unul dintre polițiștii chemați la fața locului. Conform unor surse judiciare, Dumitru Silvestru Șoșoaca a fost chemat,…

- Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat, marți dimineața, atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din tara, iar vehiculele dirijate spre Punctul de trecere a frontierei Bors ll, pentru ca la Vama Borș I are loc o acțiune comuna a procurorilor din Romania si Ungaria,…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat, miercuri, sase perchezitii, intr-un caz care vizeaza destructurarea unei grupari care fura motorina, aparținand SUA, din baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit Poliției Romane, incepand cu anul 2017, pe teritoriul Romaniei,…

- Procurorii DNA Bacau i-au trimis in judecata pe Ioan Lazar și Oana Murariu, fostul manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamt și fosta sefa a Serviciului de achizitii, pe care ii acuza ca ar fi trucat o licitație, provocand un prejudiciu de 2,5 milioane de lei. DNA precizeaza, joi, intr-un…

- Locuința lui Gigi Becali de pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala a fost vandalizata, in noaptea de duminica spre luni. Persoane necunoscute au scris cu vopsea, pe gardul casei, mesaje de amenințare la adresa finanțatorului FCSB. Poliția face investigații in acest caz, fiind deschis un dosar penal…

- Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție face cercetari in rem (viseaza fapte, și nu persoane – n.r.), in legatura cu o serie de achiziții de mobilier urban, in valoare totala de 55 de milioane de lei, facute de Administrația Domeniului Public…

- Mai multe descinderi au loc, miercuri dimineața, in Timiș, Mehedinți și Gorj intr-un dosar de vaccinari false. Ancheta a fost demarata dupa ce mai multe persoane au ajuns la spital in stare grava, prezentand la internare certificate de vaccinare anti-COVID, care ar fi false. Ofiterii Serviciului de…