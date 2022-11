Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Deva, judetul Hunedoara, au facut 10 perchezitii in Timisoara (judetul Timis) si in Strehaia (judetul Mehedinti) la persoane care se ocupau cu furtul de catalizatoare auto. In urma perchezitiilor, politistii au gasit si droguri si un pistol. Trei barbati au fost arestati pentru furt…

- Politistii din Deva, judetul Hunedoara, au facut 10 perchezitii in Timisoara (judetul Timis) si in Strehaia (judetul Mehedinti) la persoane care se ocupau cu furtul de catalizatoare auto. In urma perchezitiilor, politistii au gasit si droguri si un pistol. Trei barbati au fost arestati pentru furt calificat,…

- Poliția din Voluntari (Ilfov) a prins sambata doi tineri acuzați de faptul ca i-ar fi furat trei oi lui Gigi Becali, potrivit unui comunicat al poliției. Oile erau la pascut pe un teren din apropierea Bd. Pipera – Voluntari. Cei doi tineri au 17, respectiv 22 de ani. Prejudiciul reclamat este de 1500…

- Acțiune comuna a polițiștilor și polițiștilor locali pentru scaderea numarului de furturi din buzunare, la Timișoara. Oamenii legii au imparțit pliante și i-au invațat pe timișoreni cum sa se fereasca de infractori.

- Deva. Tanar banuit de comiterea unor infractiuni, identificat si retinut preventiv de politisti La data de 19 octombrie 2022, in jurul orei 15:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca, din incinta unui centru comercial din Deva, autori necunoscuți au…

- La data de 11 octombrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Crasna au identificat doua persoane banuite de talharie calificata, iar fața de una dintre ele s-a dispus masura reținerii, pentru 24 de ore. La data de 9 octombrie a.c., ora 23:03, polițiștii secției au fost sesizați. prin apel 112,…

- Trei tineri, in varsta de 22, 23 și 34 de ani, sunt cercetați penal dupa ce, in 27 august, au furat o suma mare de bani dintr-o locuința de pe strada Cloșca, din Lugoj. „In fapt, la data de 27.08.2022, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi…

- Polițiștii au gasit un diplomat ingropat in pamant, care conținea 460.000 de euro, la hoții de cupru.In cursul zilei de joi, 8 septembrie a.c., in urma activitații desfașurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații…