Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, fac 6 percheziții, joi dimineața, pentru evaziune fiscala și activitați miniere fara licența, pr

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, fac 6 percheziții, joi dimineața, pentru evaziune fiscala și activitați miniere fara licența, prejudiciul fiind de circa 4 milioane de lei.Activitațile…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad au desfașurat pe parcursul lunii martie mai multe acțiuni și percheziții, la persoane banuite de contrabanda. In total au fost descoperite țigari de contrabanda in valoarea de doua milioane de lei, iar trei suspecți au fost reținuți.…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, in care au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de inselaciune și fals informatic, in forma…

- Polițiștii fac astazi percheziții la sediul Tredeco Holding și la cel al Companiei de Drumuri Naționale din Arad, de unde ridica documente care pot dovedi ca societatea comerciala ar fi caștigat o licitație pentru dezapezire, in valoare de peste 30 de milioane de lei, cu acte falsificate. Coincidența…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, efectueaza - in aceasta dimineața - 10 percheziții in județul Arad. O percheziție are loc la Primaria Ineu, fiind vizat un angajat din cadrul…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, efectueaza joi dimineața 10 percheziții, in județul Arad, anunța IGPR.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, efectueaza joi dimineața zece percheziții, anunța IGPR. Activitațile se desfașoara la sediile și punctele de lucru a doua societați comerciale,…