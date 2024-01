Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au efectuat, miercuri, noua percheziții in județul Timiș. Vizate au fost locuințele unor persoane banuite ca ar fi deținut și comercializat țigari de contrabanda.

