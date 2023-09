Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 septembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj – Napoca, au pus in executare cinci mandate de percheziție…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, respectiv complicitate la trafic de migranti, fata de trei cetateni turci implicati in transportul unui grup de treizeci si sapte…

- Un tanar de 22 de ani a incercat sa treaca frontiera pe la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, folosind cartea de identitate a altei persoane, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, remis, luni, AGERPRES.Politistii au…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata 80 de persoane in urma finalizarii rechizitoriului in patru cauze penale privind infracțiun de constituire de grup infracțional organizat și trafic de migranți. In ultima zi din februarie, oamenii legii au efectuat nu mai puțin de 100 de percheziții in Timiș,…

- Un țepar din Suceava, dar stabilit in Cluj-Napoca, a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa o inșele pe a șasea sa victima. Individul și-a dezvoltat o metoda inedita de a face bani. Cinci persoane au fost lasate fara diferite sume, iar la a șasea a fost prins in flagrant. Surse din ancheta precizeaza…

- Politistii din cadrul Politiei de Frontiera Timisoara au depistat, in timpul unor actiuni de combatere a migratiei ilegale, doi cetateni din Ucraina care incercau sa ajute 35 cetateni din Siria si Bangladesh in incercarea de a trece ilegal frontiera, pe raza localitatii bihorene Biharia, arata un comunicat…