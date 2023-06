Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi percheziții domiciliare, in județul Timiș, la persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. In cauza, s-a reținut ca banuiții…

- Percheziții ale DNA-Structura Centrala, in Timiș și Caraș-Severin la clanul Carpaci, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene. Prejudiciul estimat se ridica la doua milioane de lei conform surselor g4media.ro. Procurorii DNA efectueaza in aceasta dimineata trei percheziții domiciliare in…

- O grupare infracționala care ar fi traficat prin Romania 300 de migranți a fost destructurata in urma colaborarii internaționale prin intermediul EUROJUST. Miercuri au avut loc 11 percheziții in Timiș, Arad și Argeș, iar noua persoane vor fi duse la audieri. Polițiștii și procurorii DIICOT au facut…

- In data de 18 mai 2023, Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Contractul „Executie…

- Politistii aradeni au confirmat, marti seara, ca victima gasita luni in raul Mures, pe teritoriul Ungariei, este unul dintre cei doi copii dati disparuti dupa ce o barca cu 12 oameni s-a rasturnat in rau, in 30 aprilie, in zona Periam Port, din judetul Timis.

- Serviciile voluntare pentru situații de urgența din opt comune din județele Timiș și Arad s-au mobilizat, sambata, pentru a cauta cele trei persoane ramase de negasit dupa evenimentul tragic de pe 30 aprilie, din zona Periam Port-Semlac.