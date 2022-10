Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul I.G.P.R. – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, fac miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si ridica inscrisuri, de la 7 societati…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. "In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Joi dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la domiciliile unor persoane banuite de inșelaciune, inșelaciune cu consecințe…

- PERCHEZIȚII la persoane banuite de INȘELACIUNE, SPALARE DE BANI, in aceasta dimineața, 8 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, patru in județul…

- In aceasta dimineața, 7 septembrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, efectueaza 6 percheziții…

- Noua perchezitii au loc miercuri dimineata, in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizate fiind firme care au vandut telefoane mobile. Poliția susține ca, in perioada 2019 – 2021, opt firme ar fi efectuat livrari de telefoane mobile, pe tot teritoriul țarii, fara a inregistra veniturile…