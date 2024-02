Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece perchezitii au fost facute in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman la persoane care solicitau rambursari ilegale de TVA, iar prejudiciul se ridica la aproape trei milioane de lei. Noua persoane si doua firme sunt vizate de investigatii. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Gica Hagi are o noua afacere . Noua firma a lui Hagi se numește HGH Company SRL și are sediul in sectorul 2 din București. Firma lui Gica a fost inregistrata la registrul comerțului pe 11 ianuarie 2024, potrivit fanatik.ro. Domeniul ales de Hagi este publicitatea. Acest domeniu este unul de miliarde…

- "La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 02:01, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, la un imobil din comuna Mogoșoaia, a izbucnit un scandal intre mai multe persoane.Polițiștii din Buftea și Mogoșoaia, impreuna cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni…

- ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate…

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au pus in aplicare 18 mandate de percheziție domiciliara, pe raza a trei județe, in vederea administrarii de probatoriu…

- Trafic cu certificate de moștenire false. Doi notari și alte zece persoane, trimise in judecata de DNA Doi notari și alte 10 persoane fizice au fost trimiși in judecata de DNA. Aceștia au eliberat timp de 7 ani certificate false de moștenire pentru diverse imobile din București și Ilfov. Acestea erau…

- La data de 11 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 6 perchezitii domiciliare la locuintele a trei persoane si doua societati comerciale, din judetul Constanta…