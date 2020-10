Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii si politistii de la investigatii economice efectueaza miercuri, 14 octombrie, perchezitii la biroul sotului fostului premier Viorica Dancila, au confirmat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor judiciare, este vorba despre un dosar in care Cristinel Dancila urmeaza…

- Ioan Dirzu ocupa locul 19 intr-un clasament privind nivelul profesional general al deputaților din Parlamentul Romaniei, legislatura 2016 – 2020, calculat dupa Metodologia Politoscop, folosind exclusiv CV-urile oficiale. In stabilirea ierarhiei s-a ținut cont de activitațile de activitațile nepolitice…

- Regulile pentru inceperea școlii nu se aplica pentru primarul general al Capitalei și familia acestuia. Gabriela Firea și Florin Pandele au intrat in clasa alaturi de copiii lor, in prima zi de școala, deși accesul parinților in clase este interzis din cauza pandemiei de coronavirus. Firea și Pandele…

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxian, a declarat pentru Sputnik Moldova ca a fost nevoie de intervenția mascaților in condițiile in care protestatarii au incercat sa porneasca cu tehnica agricola spre Capitala. Acesta a precizat ca acțiunile…