Percheziţii domicilare ale poliţiştilor în toată ţara Politistii fac 80 de perchezitii domiciliare in toata tara, in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovire si talharie. Se urmareste documentarea activitatii infractionale a persoanelor banuite, recuperare a prejudiciilor si confiscare a bunurilor obtinute din infractiuni sau detinute ilegal. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

