- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție fac cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise in perioada 2014-2023, in legatura cu obținerea pe nedrept a unor imobile (24 de terenuri)…

- Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu, și-a anunțat, vineri, demisia din funcție, adaugand ca a luat aceasta decizie „din motive personale”. Anunțul vine la scurt timp dupa scandalul de corupție de la Administrația Spitalelor din București, dupa ce managerul de la Colentina și adjunctul administrației…

- Ne uitam prima data pe declarația de avere din 2020, atunci cand Pluta nu avea nici case, nici terenuri, nici depozite bancare. Acesta nu deținea nici active și nu luase și nici nu daduse bani cu imprumut. Avea un salariu puțin peste 100.000 de lei pe an de la ASSMB și salariul soției de 16.800 de lei…

- Oana Sivache, directorul Administrației Spitalelor din Primaria București, a facut luni seara primele declarații dupa perchezițiile efectuate de DNA la sediul ASSMB și la domiciliile mai multor angajați ai instituției publice care se ocupa de supervizarea activitații a 19 spitale din Capitala. Sivache…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații, reacționeaza dupa perchezițiile DNA de la Administrația Spitalelor din București. El spune ca Oana Sivache - directorul general susținut de USR - a sesizat instituțiile abilitate „in acest dosar uriaș cu ramificații numeroase”. „DNA a descins astazi…

- Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu spune ca a aflat din presa despre perchezitiile DNA la Administratia Spitalelor Bucuresti, dar ca este foarte bine ca se fac verificari, in cazul in care exista suspiciuni. "Asteptam sa vedem despre ce e vorba. Am vazut doar in presa informatia si nu am idee despre…

- Un eveniment șocant zguduie Administrația Spitalelor din București, deoarece procurorii DNA efectueaza percheziții in instituție in cadrul unei anchete privind luarea de mita. Persoane din conducerea instituției sunt suspectate ca au primit sume semnificative de bani drept mita in schimbul acordarii…

- Procurorii DNA efectueaza percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției pentru acuzații de luare de mita. Ar fi primit mita in doua tranșe, o data 20.000 de euro, a doua oara peste 300.000 de lei pentru acordarea de contracte de achiziții. Administrația…