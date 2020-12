Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineați 144 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și inșelaciune. Potrivit unor surse judiciare, vizate sunt firmele fostului deputat…

- Cu sprijinul unui funcționar de la banca, ar fi fost obținute credite bancare, fara respectarea reglementarilor in vigoare. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineața 144 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar…

- Percheziții de amploare ale DNA au loc in mai multe județe din țara. Este vorba despre 22 de locații din Brașov, Iași și Harghita. Dintre acestea, patru sunt instituții publice, iar celelalte sunt sediile...

- "Din datele existente s-a stabilit, in esenta ca, la scurt timp dupa destructurarea unei grupari conduse de un membru marcant al lumii interlope (grupare specializata in traficul de persoane si proxenetism), suspectul in cauza (unul dintre locotenentii persoanei mai sus mentionate), in timp ce se afla…

- Percheziții sincronizate de amploare in Alba, in Capitala și in alte 27 de județe in mai multe dosare complexe legate de lumea interlopa. Potrivit unui comunicat al DIICOT. Acțiunea vizeaza destructurarea mai multor grupari infractionale implicate in majoritatea formelor de criminalitate organizata…

- Politistii din Capitala fac mai multe perchezitii in Bucuresti si Constanta, intr-un dosar care vizeaza inselatorii cu cazuri de COVID-19.Miercuri, 7 octombrie 2020, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Este vorba despre un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și spalare de bani in domeniul comerțului cu materiale textile, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei, citat de Mediafax. Sunt puse in aplicare și mai multe mandate de aducere, persoanele urmand…