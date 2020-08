Pepe își vinde afacerea în plină pandemie de coronavirus Pepe iși vinde afacerea in plina pandemie de coronavirus. Acesta, ca de altfel toți artiștii, au fost destul de afectați din punct de vedere financiar in aceasta perioada, insa Pepe susține ca nu acesta este motivul, ci faptul ca nu are timp suficient pentru a se ocupa de aceasta. Pepe are a decis sa renunte la salonul de infrumusetare aflat pe Calea Victoriei, pe care l-a scos la vanzare cu 430.000 de euro, redus de la 530.000 de euro: „Era prea multa responsabilitate pentru mine pentru nimic. Am inchiriat salonul de trei luni. Practic castig aceeasi suma din chirie. Le-am propus celor care au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

