People: Regina Elisabeta a lăsat un bilet scris de mână pe sicriul prințului Philip, semnat cu diminutivul drag lui ​În privința acestui gest înduioșator, se presupune ca prințul Philip ar fi fost ultima persoana care i s-ar mai fi adresat cu diminutivul ei din copilarie



Regina Elisabeta a dat o nota personala ultimului omagiu adus soțului sau, prințul Philip. În cursul funeraliilor de sâmbata, printr-un gest plin de iubire fața de cel care i-a fost soț timp de 73 de ani, Regina a lasat pe sicriul Ducelui de Edinburgh un bilet scris de mâna.



Ea a semnat biletul cu diminutivul "Lilibet", așa cum i se spunea în copilarie

Sursa articol: hotnews.ro

