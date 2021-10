Pentru valoarea medicinală! Nord-coreenii, încurajați să mănânce lebede negre In Coreea de Nord eforturile de a face fața problemelor economice și pneuriei de alimente sunt tot mai mari, pe masura ce blocajele de la frontiera continua. Totul a capatat accente halucinante, de la printarea de cupoane pentru inlocuirea banilor numerar pana la indemnarea populației de a crește lebede negre pentru a fi mancate! Observatorii internaționali spun ca situația alimentara și economica a Coreei de Nord este periculoasa și ca exista semne ca statul marește schimbul de marfuri și primește transporturi mai mari de ajutor umanitar prin China. Agenția de informații din Coreea de Sud a declarat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

