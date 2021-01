Pentru un an mai bun: Armin van Buuren feat. Duncan Laurence – Feel Something (Tom Staar Remix)

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii „de maine” din toate colțurile lumii și-au luat ramas bun de la 2020, in timp ce numarau pana in 2021 și dansau in noul an la celebrarea digitala de Revelion Tomorrowland. Participanții au avut parte de spectacole stelare de la peste 25 de artiști renumiți pe 4 scene fascinante digitale, inclusiv…

- In timp ce piesa originala „Arcade” a depasit 300 milioane de stream-uri la nivel mondial, Duncan Laurence, cel care a reprezentat Olanda la Eurovision Song Contest si a devenit castigatorul editiei din 2019, colaboreaza cu artista de origine americana, Fletcher, pentru o varianta noua a piesei ce a…

- Te gandeai ca vei face revelionul cu Dan Negru in acest an? Ei bine, Tomorrowland s-a gandit sa te scoata din dilema asta și ți-a pregatit un eveniment cu peste 25 de artiști din intreaga lume, pe 4 scene diferite. Printre artiști se vor numara: Armin van Buuren, CamelPhat, Charlotte de Witte, David…

- Armin van Buuren ne-a surprins, de-a lungul anilor, cu multe colaborari la care nu ne-am fi asteptat. Iar astazi, DJ-ul premiat de atat de multe ori ca Cel mai bun DJ din lume ne surprinde cu o piesa pop-dance alaturi de Duncan Laurence, castigatorul Eurovision. Cu o durere a unei iubiri netraite pana…

- Dupa succesul inregistrat pe radio cu piesa „Ce-ți canta dragostea“, Roxen ocupa locul 1 in topul Media Forest cu piesa „Spune-mi“, care a avut 223 de playuri la radio in ultima saptamana. Pe YouTube, „Spune-mi“ are in momentul de fața peste 8,5 milioane de vizualizari, iar pe Spotify aproape 500.000…

- Cantareata americana Lana del Rey a lansat vineri in intreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului sau album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relateaza EFE, citata de AGERPRES.Cantareata a facut personal acest anunt pe contul sau de…