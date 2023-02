Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetațeni turci au fost gasiți de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa traverseze ilegal frontiera de stat, din Republica Moldova in Romania. Pentru reținerea persoanei care i-a ajutat sa ajunga la frontiera, au fost organizate filtre de control impreuna cu colegii de la INSP. Astazi,…

- Peste 120 de straini au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania, prin judetul Arad, ascunzandu-se in cinci mijloace de transport, soferii acestora fiind cercetati pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II,…

- In data de 28.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 151.100 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 41.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul…

- In data de 26.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 134.000 de persoane, cetateni romani si straini si peste 41.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul…

- In data de 18.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 130.000 de persoane, cetateni romani si straini si peste 42.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.,noteaza Politia…

- In data de 16.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 135.600 de persoane, cetateni romani si straini si peste 37.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul…

- In data de 08.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 302.000 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 209.200 de persoane doar pe sensul de iesire, si peste 75.600…

- Agențiile care au adus turiști straini in Romania primesc bani de la stat. Care sunt condițiile și despre ce sume este vorba Cheltuielile agențiilor de turism care au organizat sejururi in Romania pentru vizitatorii straini, cu o durata de cel puțin 4 nopți, vor fi decontate parțial. „Premiera in Romania,…