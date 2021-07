Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse a caștigat runeul de la Hamburg, dupa ce a invins-o in finala pe germana Andrea Petkovic (33 ani), jucatoare cu 6 titluri WTA in palmares, cu scorul de 7-6 (6), 6-4. Ruse a revenit in setul decisiv de la 0-3.

- Gabriela Ruse (23 de ani, 198 WTA) joaca azi finala turneului de la Hamburg, impotriva jucatoarei germane Andrea Petkovic (33 de ani, 130 WTA), pentru primul titlu WTA din cariera. Meciul e live pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, de la ora 13:00. ...

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse o va avea ca adversara pe germanca Andrea Petkovic, duminica, in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 198.708 euro. Petkovic (33 ani), care are in palmares 6 titluri WTA, a invins-o sambata in penultimul act,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita, sambata, in penultimul act al competitiei.

- Gabriela Ruse (23 de an, 198 WTA) continua forma excelenta și s-a calificat in finala turneului de categorie 250 de la Hamburg, trecand de Dayana Yastremska (21 de ani, 38 WTA), scor 2-6, 6-1, 6-4, dupa un meci care a durat doua ore. ...

- Gabi Ruse se afla, cu siguranța, in cea mai buna perioada a carierei! Sportiva din Romania a reușit sa se califice in marea finala de la Hamburg dupa o victorie fantastica cu principala favorita, Dayana Yastremska, scor 2-6, 6-1, 6-4 Aceasta este prima finala WTA din cariera Gabrielei Ruse. Dupa ce…

- Gabriela Ruse a reușit, astazi, o performanța de remarcat. Romanca s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Hamburg dupa un meci extraordinar cu americanca Danielle Collins, locul 40 mondial. Sportiva noastra s-a impus greu, in trei seturi, scor 6-4, 1-6, 7-5, dupa un meci de mare lupta, dar…