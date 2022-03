Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. In plin asalt asupra Kievului, presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis in cursul serii de sambata un nou mesaj de mobilizare catre cetateni: „Vom lupta atata timp cat este necesar pentru a ne elibera tara”.

- Vicepremierul Andrei Spinu vine cu explicații pe decizia de a majora tariful la gaz din 1 ianuarie. „Oameni buni, nu voi tolera minciuna și nici incercarile unor politicieni de a-și face capital politic pe criza energetica”, a declarat Spinu.

- Dupa ce s-a casatorit cu ea insași, intr-o ceremonie oficiata la o biserica catolica din Sao Paulo, Brazilia, Cris Galera, 33 de ani, model și influencer, a cerut acum divorțul. Nu pentru ca s-a saturat de iubirea de sine, ci pentru ca a cunoscut pe cineva „foarte special”, noteaza publicația Blick…

- Un accident grav a avut loc in Vrancea, unde un cunoscut maseur a murit impreuna cu fiica lui, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier. Cei doi se indreptau spre aeroport in momentul in care s-a intamplat incidentul.

- Continua campania „O strada și un bust pentru Constantin Stroe, in Pitești”. Marian Nastase, secretar general in cadrul Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș și fost angajat al uzinei de autoturisme Dacia, un om care l-a cunoscut foarte bine pe regretatul Constantin Stroe, ne-a declarat: „Constantin…

- Poetul Mircea Dinescu nu crede ca Ion Iliescu a conspirat in 1989 pentru indepartarea lui Nicolae Ceausescu si a precizat ca nu l-a cunoscut pe cel care avea sa devina presedinte al Romaniei, inainte de Revolutie. Dinescu este convins ca daca Iliescu nu ar fi aparut in timpul Revolutie, el si alti participanti…

- A inceput sezonul avalanselor. Salvamontistii recomanda turistilor evitarea vailor si fetelor abrupte incarcate cu zapada, iar celor care practica schiul de tura sau sporturile off-piste sa fie echipati cu transceiver si sonda de avalansa, lopata de zapada si, de preferat, un rucsac de avalansa cu airbag.

- Un tanar roman, student la Medicina, a fost condamnat la inchisoare in Germania pentru a santajat un celebru medic chirurg din Dusseldorf. Complicele sau in acest caz a fost chiar iubita sa, tot romanca, care lucreaza ca escorta.